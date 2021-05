Heuer bereits knapp 4.000 Betretungsverbote verhängt.

Heuer wurden von der Polizei österreichweit bereits 3.967 Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt.

2020 die meisten Betretungsverbote in Wien ausgesprochen

Im Vorjahr gab es nach Bundesländern die meisten Betretungs- und Annäherungsverbote mit 3.398 in Wien. In Niederösterreich waren es 2.280, in Oberösterreich 2.041 und in der Steiermark 1.182.