Herzinfarkt und Schlaganfall: Erste-Hilfe-Kurs bereitet auf Ernstsituation vor

Rund 40 Prozent der Todesfälle in Österreich gehen auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zurück. Für Senioren wird von den Johannitern ein spezieller Erste-Hilfe-Kurs angeboten, in denen auf typische Notfälle im Alter eingegangen wird.

Das Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erleiden, steigt mit zunehmenden Alter. Schnelle Hilfe ist in solchen Fällen unerlässlich. Zumeist sind es auch Freunde und Lebensgefährten, die in diesen Situationen in unmittelbarer Nähe sind. Leider erkennen Betroffene und Angehörige jedoch die Warnsignale und Symptome nicht und handeln deshalb zu spät.