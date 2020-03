Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen häufigste Todesursache

Frauen leben zwar länger als Männer, aber nicht unbedingt beschwerdefreier. Vor allem die Zunahme bei Diabetes-Erkrankungen wird die steigende Lebenserwartung einbremsen.

Frauen in Österreich haben heute eine statistische Lebenserwartung von 84 Jahren und leben somit im Durchschnitt um 4,7 Jahre länger als Männer. Doch bei den gesunden Lebensjahren liegen sie gleichauf mit Männern, und die Zunahme an Diabetes-Erkrankungen wird die steigende Lebenserwartung einbremsen.

"Übergewicht und Diabetes sind die größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, der häufigsten Todesursache bei Frauen", sagt die Gendermedizinerin Alexandra Kautzky-Willer von der MedUni Wien anlässlich des kommenden Weltfrauentags am 8. März.

Lebensstil beeinflusst Lebenserwartung von Frauen

Ein bis zwei Jahre der längeren Lebenserwartung von Frauen gegenüber Männern sind biologisch bedingt. Frauen verfügen über ein stärkeres Immunsystem, eine medizinisch gesehen günstigere Fettverteilung am Körper sowie einen hormonellen Gefäßschutz (Östrogen). Damit sind sie gegenüber Männern - zumindest bis zur Menopause - bevorzugt.

Der Rest sind Lebensstilfaktoren, die Frauen länger leben lassen. Doch das durchschnittliche Alter, bei dem die ersten chronischen Krankheiten auftreten, ist bei den Geschlechtern mit rund 57 Jahren nahezu deckungsgleich. Und die Zunahme von Diabeteserkrankungen speziell bei Frauen sorgt dafür, dass sich chronische Krankheiten zunehmend in jüngere Lebensjahre verschieben.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Todesursache Nummer eins

Herzkreislauferkrankungen sind bei Frauen in Österreich mit 42 Prozent die häufigste Todesursache, im Vergleich dazu sind es bei Männern 35 Prozent. "Frauen versterben öfter an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also Herzinfarkten, Schlaganfällen, Herzschwäche und Rhythmusstörungen, als Männer", erklärt Alexandra Kautzky-Willer.