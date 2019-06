Heroin und Kokain verkauft: Drogendealer in Wien-Margareten festgenommen

Ein 46-Jähriger soll seit April mit Heroin und Kokain gedealt haben. Nun konnte er in Wien-Margareten festgenommen werden. Er wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Maria Enzersdorf und der Suchtmittelerhebungsgruppe Mödling haben in Wien einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 46-Jährige soll Angaben vom Dienstag zufolge Heroin und Kokain an mindestens 34 Personen verkauft haben. Vorerst 16 Abnehmer wurden ausgeforscht und angezeigt.

Wien: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Der 46-jährige mazedonische Staatsbürger wird laut Landespolizeidirektion Niederösterreich verdächtigt, seit April gedealt zu haben. Er wurde am Montag in Wien-Margareten festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten sechs Gramm Heroin und diverse Suchtmittelutensilien sicher. Der geständige Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.