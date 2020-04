Heroin in Gurkengläsern versteckt: Wiener Polizei fasst Drogen-Bande

Der Wiener Polizei ist erneut ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Vier Männer wurden festgenommen, sie sollen mit Heroin im Wert von von circa 200.000 Euro gehandelt haben.

Seit März 2020 wurden vier tatverdächtige Männer im Alter von 20, 23, 26 und 30 Jahren observiert. Dabei konnte die Existenz mehrerer Suchtmittel-Bunker in Waldgebieten in den Wiener Bezirken Penzing, Döbling und Floridsdorf ermittelt werden. Um die exakten Standorte zu lokalisieren, legten sich die Ermittler zum Teil in Gebüschen und Waldstücken auf die Lauer.