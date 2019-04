Heroin-Drogenring in Wien ausgehoben: Drei Festnahmen

In Wien konnte die Polizei mehrere Männer festnehmen, die Heroin von Serbien nach Österreich schmuggelten und in der Bundeshauptstadt verkauften.

Drei Serben, die 1,5 bis 1,6 Kilogramm reines Heroin aus ihrer Heimat nach Österreich geschmuggelt und in Wien weiterverkauft haben sollen, sind in einer konzertierten Aktion der Landeskriminalämter Oberösterreich und Wien sowie des Kriminaldienstes Ried im Innkreis in der Bundeshauptstadt festgenommen worden. Das teilte die Polizei in einer Pressekonferenz am Dienstag in Ried mit.