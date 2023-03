HERMANN.BIO: Die neue Fleischloslinie von Neuburger

Der Lebensmittelhersteller "Neuburger" präsentierte am vergangenen Freitag seine neue vegetarische Linie "HERMANN.BIO". Das oberösterreichische Unternehmen verkauft unter der Marke künftig Pilzbratlinge auf Basis von Kräuterseitlingen.

Großflächiger Pilzanbau für "HERMANN.BIO"

Hergestellt werden die Pilzlaibchen von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ulrichsberg in Oberösterreich. Dort wurden erst 2017 bis 2020 38 Hallen mit einer Gesamtfläche von 25.000 m2 gebaut, in denen die Kräuterseitlinge gezüchtet werden. Bis 2021 habe das Unternehmen rund 50 Mio. Euro in Gebäude, Anlagen und Pilzzucht investiert. Damit seien genug Kapazitäten geschaffen worden, um Österreich und Deutschland mit dem neuen Produkt versorgen zu können, so Hermann Neuburger.