Am 13. und 14. Oktober findet das Herbstfest auf Schloss Hof statt.

Am 13. und 14. Oktober findet das Herbstfest auf Schloss Hof statt. ©SKB_Astrid Knie

Am 13. und 14. Oktober findet das Herbstfest auf Schloss Hof statt. ©SKB_Astrid Knie

Herbstfest auf Schloss Hof am 13. und 14. Oktober

Am 13. und 14. Oktober lädt Schloss Hof zum Herbstfest. Vom Showschnitzen über verschiedene Workshops erwartet die Teilnehmer in Niederösterreich an beiden Tagen abwechslungsreiches Programm.

Das Herbstfest von Schloss Hof findet am 13. und 14. Oktober jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Es wird sich alles um Obst und Gemüse und was man damit machen kann, drehen.

Schnitzen für Profis und Laien Alex und Angkana Neumayer sind zwei Schnitz-Profis und werden dies bei einem Show-Schnitzen auch beweisen. Wenn sie aus Kürbis Charakterköpfe zeigen, sollen die Besucher Einblicke in die Welt des Kunstschnitzens bekommen. Doch auch Erwachsene und Kinder können aktiv werden. Für Erwachsene sind Obst- und Gemüse-Schnitzworkshops und für Kinder Halloween-Kürbisschnitzen geplant.

Schaukochen und Schauvorträge bei Live-Musik Auch kulinarisch wird es ausreichend Versorgung geben. Nachdem Kräuterpädagogin Petra Regner-Haindl Wildobst zu Marmelade eingekocht hat, kann dieses von Gästen zwischen 11 und 13 Uhr verkostet werden. ORF-Haushaltsexpertin Elisabeth Lust-Sauberer wird am 13. Oktober um 14 Uhr verschiedene Kürbisgerichte vor Publikum kochen.

Am 14. Oktober werden ab 14 Uhr Seminarbäuerinnen Gerichte mit Äpfel, Birnen und Co. präsentieren. Anschließend um 15 Uhr wird Bio-Gärtner Karl Ploberger einen Vortrag zum Thema “Garteln im Takt der Natur” halten. Die ganze Zeit über wird nebenbei Live-Musik zu hören sein.

Herbstfest: Programm für die Kinder Auch die Kinder können beim Herbstfest auf Schloss Hof aktiv werden. Zwischen 13 und 17 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit mit dem Bio-Hof Adamah Apfeltaschen und Apfelkompott zu backen und zu kochen. Zur selben Zeit stehen auch Herbstbasteln und Kinderschminken am Programm. Zwischen 14 und 16 Uhr gibt es Kutschenfahrten und die Gelegenheit zum Ponyreiten. ganztägig werden Alpaka-Wanderungen und eine Strohhüpfburg angeboten.

Sonderausstellung auf Schloss Hof Zusätzlich zum Herbstfest lädt Schloss Hof bis zum 18. November auch noch täglich von 10 bis 18 Uhr zur Sonderausstellung “Warum isst die Welt, wie sie isst?” ein.