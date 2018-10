Das Herbstfest auf der Wiener Freyung findet am 12. und 13. Oktober statt.

Im Ambiente vor dem Schottenstift findet auch heuer das alljährliche Herbstfest des Bio-Nahversorger-Marktes auf der Freyung statt. Am 12. und 13. Oktober wird es zwischen 9 und 18 Uhr Programm geben. Musik, ein Schätzspiel und ein Malwettbewerb für Kinder stehen am Programm. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. “Fastfinger” Roland wird für die musikalische Begleitung sorgen, Liegestühle stehen zum Entspannen zur Verfügung.