Herbst und Winter: So können Sie Ihren Garten vogelfreundlich gestalten

Immer mehr Vogelarten sind von einem starken Rückgang betroffen. Mit ein paar Maßnahmen kann man den eigenen Garten so gestalten, dass Wildvögel weiterhin in den heimischen Gärten unterwegs sind.

In Gärten und im Siedlungsrandbereich sind grundsätzlich weniger Arten betroffen. Dennoch ist auch hier teils ein deutlicher Rückgang erkennbar. Bei den Finkenvögeln Girlitz (minus 83 Prozent) und bei den Bluthänflingen (minus 52 Prozent) ist die Situation besonders dramatisch. Beide sind auf ein reiches Angebot an Wildkräutersamen angewiesen. Aus übertriebenem Ordnungssinn wird jedoch oft "Unkraut" aus dem Garten entfernt.

Vogelfreundlicher Garten im Herbst: Das können Sie tun

Vögel sind im Frühling in einem naturnahen Garten allgegenwärtig. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass man die Tiere auch im Herbst mit den richtigen Maßnahmen unterstützen kann. Auch im Herbst und Winter können eine Vielzahl an Vogelarten von vogelfreundlicher Gartengestaltung profitieren. „Die Förderung von Wildkräutern und Wildblumen ist eine der wichtigsten Maßnahmen für den Vogelschutz im Garten“, so Eva Karner-Ranner von der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich.