Herabstürzende Decke verfehlte Volksschülerin nur knapp

In einer Volksschule in der Steiermark löste sich am Montag Verputz von der Decke und streifte beim Herabfallen ein Mädchen.

Rund drei Zentimeter dicker Verputz hat sich am ersten Schultag in der Volksschule in St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) von der Decke gelöst und für Aufregung gesorgt.

Deckenteil stürzte in Volksschule zu Boden: Schülerin blieb unverletzt

Eine Schülerin wurde am Montag gegen 11.00 Uhr vom herabfallenden Teil gestreift, blieb aber unverletzt, schrieb die "Kleine Zeitung" am Dienstag. Alle Räume der 1957 erbauten Volksschule werden nun von Sachverständigen geprüft, teilte die Bürgermeisterin von St. Georgen, Cäcilia Spreitzer (ÖVP) mit.

Unterricht wird in andere Räumlichkeiten verlegt

Währenddessen wird der Unterricht für die erste und zweite Klasse für die nächsten paar Wochen im benachbarten Turnsaal abgehalten. Die zusammengelegte dritte und vierte Klasse bezieht inzwischen das örtliche Feuerwehrhaus. Die in der Volksschule untergebrachten Kindergartenkinder weichen in den Kindergarten im Ortsteil St. Ruprecht aus.