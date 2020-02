Helmi verteilt gratis Rauchwarnmelder beim Wiener Eistraum

Wohnungsbrände haben 2020 bereits mehrere Todesopfer gefordert. Um auf Brandgefahren aufmerksam zu machen, verteilt Kinderliebling Helmi beim Wiener Eistraum Rauchwarnmelder.

Um die Bevölkerung für die Problematik von Wohnungsbränden zu sensibilisieren und gezielt gegen Unfälle vorzugehen, verteilt Helmi am 27. Februar 2020 beim Wiener Eistraum Rauchwarnmelder im kinderfreundlichen Look.

Acht Todesopfer bei Bränden 2020 in Österreich

Im Jahr 2019 sind mindestens 34 Personen bei Bränden in Österreichs Haushalten tödlich verunglückt. Und auch im laufenden Jahr kam es bereits zu mehreren folgenschweren Wohnungsbränden: Mindestens 8 Personen sind seit Jahresbeginn österreichweit bei Bränden im Wohnbereich ums Leben gekommen.

"Rauchwarnmelder gehören in jedes Kinderzimmer"

"Die meisten Todesfälle bei Bränden sind nicht auf die Flammen selbst, sondern auf den Rauch zurückzuführen. Rauchwarnmelder gehören deshalb in jeden Haushalt – vor allem auch ins Kinderzimmer".

Eine Umfrage des KFV hat allerdings gezeigt, dass nur knapp jeder 2. österreichische Haushalt (48 Prozent) mit Rauchwarnmeldern ausgestattet ist. Und: nur in etwa jedem zweiten Haushalt befinden sich gewartete Feuerlöscher. „Viele Menschen unterschätzen die Brandgefahr in den eigenen vier Wänden deutlich. Dementsprechend sind viele Haushalte auch unzureichend für den Ernstfall vorbereitet“, so Kaltenegger.