Helene Fischer bestätigt Schwangerschaft und ist "überglücklich"

Schlagersängerin Helene Fischer bestätigte am Samstag offiziell ihre Schwangerschaft bei Instagram.

"Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl. Ich sende euch viel Liebe und danke euch allen für die netten Worte und Glückwünsche!", schrieb sie am Samstag auf Instagram. Die Schwangerschaft und die erwarteten Baby-Freuden wurden in dem Posting allerdings nicht beim Namen genannt.

Vor einigen Tagen berichtete mehrere deutsche Medien über die Schwangerschaft der Schlagersängerin. Gerne hätte sie diese persönliche Information noch länger geheim gehalten: "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht. "