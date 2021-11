Heizkosten für zehn Familien werden bezahlt

Der Verein MUT veranstaltet eine besondere Verlosung: Der Verein übernimmt für zehn Familien deren Heizschulden. Alle Infos über die Teilnahme an der Auslosung finden Sie hier.

Steigende Energiepreise lassen die Heizkörper abkühlen. Zehn Familien können bei der Auslosung im Dezember gewinnen, dass der Verein MUT ihre Heizschulden übernimmt. 94.000 Haushalte können sich in Österreich das Heizen nicht angemessen leisten. Darunter sind auch Familien mit Kindern. Die sogenannte Energiearmut belastet besonders in der kalten Jahreszeit die Betroffenen. Steigende Energiepreise lassen die Heizkörper und somit auch das Zuhause von finanziell benachteiligten Menschen abkühlen.

Verein MUT zahlt die Heizkosten von zehn ausgelosten Familien

Die Bedingungen für die Teilnahme an der Auslosung

MUT lädt herzlich ein, an der Auslosung teilzunehmen. Und so geht’s: Melden sie sich zwischen dem 20. und 30. November 2021 unter heizkostenhilfe@verein-mut.eu an. Um an der Auslosung teilnehmen zu können, benötigt der Verein MUT von den Familien:

Über den Verein MUT

Der Verein MUT mit seinen Standorten in Wien und neuerdings auch in Salzburg wurde 2005 von einem bunt durchgemischten Kollektiv aus ins Leben gerufen und leistet einen Beitrag zum sozialen Gefüge in der österreichischen Hauptstadt. Das Team widmet sich den Kleinen und Bedürftigen und unterstützt sowohl im Alltag als auch in Notsituationen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Obdachlosenhilfe mit dem Projekt „yes we care“, die Familien-Einrichtungen als betreute Notunterkünfte, die Lebensmittelrettung und -verteilung sowie der Veranstaltungsraum

