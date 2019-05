Heinz-Christian Strache: Zweit-kürzester Vizekanzler

Heinz-Christian Strache (FPÖ) ist hinter Friedrich Peter der FPÖ-Chef mit der zweit-längsten Amtsdauer - und nach seinem Parteikollegen Herbert Haupt der Vizekanzler mit der zwei-kürzesten Amtsdauer in der Zweiten Republik.

Haupt scheiterte während der ersten Zusammenarbeit der FPÖ mit der ÖVP im Jahr 2003 – allerdings nicht aus eigenem Verschulden, sondern nach langer Demontage in der damals nach den vielen Wahlschlappen zerrütteten Partei. Als sich die Partei 2005 spaltete – und Jörg Haider sich mit dem orangen BZÖ verabschiedete – übernahm Strache den Posten des Parteiobmannes der verbliebenen Blauen. Und hielt sich in diesem Amt länger als Jörg Haider.

Haider hatte die FPÖ von 1986 bis 2000 geführt – und übergab damals an Susanne Riess-Passer, um die erste Auflage der schwarz-blauen Koalition mit Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) zu ermöglichen. Genau 4.978 Tage lang war Haider – der die FPÖ zu vorher ungeahnten Höhen geführt hatte – blauer Parteichef, das sind 13,6 Jahre. Strache übernahm die Rest-Blauen am 23. April 2005 – und kommt damit (wenn man von einem formellen Rücktritt morgen, Sonntag, ausgeht) auf 5.139 Tage bzw. 14,1 Jahren. Unter ihm konsolidierte sich die FPÖ, ihre zuvor eingebrochenen Wahlergebnisse kamen wieder an die Ära Haider heran – und Strache schaffte es, seine Partei wieder in die Regierung zu bringen.