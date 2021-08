Heimliche Hochzeit: Bo Derek hat zum zweiten Mal geheiratet

Still und heimlich: Hollywoods frühere "Traumfrau" Bo Derek (64), die in den 1970er Jahren durch die Sexkomödie "Zehn - Die Traumfrau" bekannt wurde, hat zum zweiten Mal geheiratet.

Bo Dereks langjähriger Partner, Schauspieler John Corbett (60, "My Big Fat Greek Wedding - Hochzeit auf Griechisch") gab dies am Dienstag in der US-Talkshow "The Talk" bekannt - gut ein halbes Jahr nach der heimlichen Hochzeit.