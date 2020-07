Heimische Zoos bei Österreichern beliebt

Die Mehrheit der Bevölkerung findet es gut, dass es in Österreich Zoos gibt. Vor allem die Haltung und die Zucht bedrohter Tierarten wird positiv gesehen.

81 Prozent der Österreicher wollen Zoos nicht missen

Vom Wiener Tiergarten Schönbrunn über den steirischen Tierpark Herberstein bis zum Alpenzoo in Innsbruck: Vier von fünf Befragten sind der Meinung, dass Zoos eine hohe fachliche Kompetenz in der Haltung von Wildtieren haben und dass es den Tieren dort gesundheitlich gut gehe. Dass im Zoo bedrohte Arten gehalten und gezüchtet werden, finden 65 Prozent "sehr wichtig", weitere 29 Prozent "wichtig".

Ob für den Großen Panda in China oder den Habichtskauz in heimischen Wäldern: 62 Prozent halten es für "sehr wichtig", dass sich Zoos für Tierarten in ihren natürlichen Lebensräumen einsetzen, weiteren 30 Prozent ist dies "wichtig". Mehr als zwei Drittel gaben an, beim jüngsten Besuch in einem Tierpark "viel" oder "sehr viel" über Tiere gelernt zu haben.