Heimische Start-ups haben meist Geldgeber aus Österreich

Im ersten Halbjahr 2023 stammten zwei Drittel der Investoren von heimischen Start-ups aus Österreich. Dahinter folgen Geldgeber aus den USA und der Schweiz.

Die Geldgeber für heimische Start-ups kommen heuer vor allem aus Österreich. Im ersten Halbjahr 2023 stammten zwei Drittel der Investoren aus Österreich. An zweiter Stelle stehen Geldgeber aus Deutschland, gefolgt von Investoren aus den USA und der Schweiz, wie aus dem Start-up-Barometer des Unternehmensberaters EY hervorgeht. "Mehr heimische Investor:innen denn je haben mehr heimische Start-ups denn je finanziert", so EY-Experte Florian Haas.

Start-ups sammelten mehr Geld von heimischen Investoren ein

Die Zahl der österreichischen Investorinnen und Investoren ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent gestiegen. Erstmals waren heimische Geldgeber auch an der Mehrheit der Finanzierungsrunden beteiligt. 42 Prozent wurden sogar ausschließlich von Investoren aus Österreich getragen. Der Anteil rein internationaler Investorengruppen lag EY zufolge mit 38 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung und deutlich unter den Jahren 2022 (73 Prozent) und 2021 (90 Prozent).

Die Goldgräberstimmung in der Start-up-Szene ist vorerst vorbei. Nach drei Rekordhalbjahren zwischen 2021 und Mitte 2022 ist das Volumen, das Investoren in österreichische Start-ups investieren, im ersten Halbjahr 2023 deutlich zurückgegangen. Die Gesamtsumme von 356 Mio. Euro bedeute zwar ein Minus von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sei aber immer noch die höchste Summe, die mit Ausnahme der beiden Boomjahre lukriert wurde, heißt es in der Aussendung.