Heimische Kartoffel-Lagerbestände gehen zu Ende

Die heimischen Kartoffel-Lagerbestände gehen zu Ende. Die Hitze und Schädlinge - vorrangig Drahtwürmer - haben die Speisekartoffel-Ernte im Vorjahr stark reduziert.

“Die Lagerbestände werden heuer europaweit definitiv schneller zu Ende gehen als üblich”, zitierte kürzlich das Agrarische Informationszentrum (AIZ) die Agrarmarkt Austria (AMA). Das Angebot sei derzeit in Europa so knapp wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ende März könnte in Österreich die letzten 2018er-Kartoffeln über den Ladentisch gehen. Frühkartoffeln aus Ägypten und Zypern sind bereits in heimischen Supermärkten eingetroffen.