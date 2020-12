Heiligenstädter Hangbrücke: Zwei Fahrstreifen ab 19. Jänner gesperrt

Die Heiligenstädter Hangbrücke zwischen Wien und Klosterneuburg wird komplett erneuert. Ab Dienstag, 19. Jänner 2021 werden die begleitenden Maßnahmen für den Verkehr wirksam.

Während der gesamten Bauzeit von rund 2,5 Jahren wird die Strecke für den privaten und öffentlichen Verkehr benützbar bleiben. Mit Zeitverzögerungen muss aber - gerade in den Stoßzeiten - gerechnet werden, es wird geraten, verstärkt auf die Öffis umzusteigen.

Die 880 Meter lange Heiligenstädter Hangbrücke hat nach mehr als 45 Jahren intensiver Nutzung massive Schäden - vor allem an Unter- und Überbau sowie an den Lagern. Sie muss daher zum Schutz der Verkehrsteilnehmer und Anrainer umfassend instandgesetzt werden. Dafür wird sie abschnittsweise abgebrochen und mit einer neuen Stützkonstruktion wiedererrichtet. Bis Mitte 2023 soll die neue Hangbrücke fertiggestellt sein.

Hangbrücke bleibt für den Verkehr geöffnet

Die Verkehrsmaßnahmen ab 19. Jänner 2021 im Detail

Im rund 1 km langen Baustellenbereich wird die Heiligenstädter Straße von vier auf zwei Spuren reduziert. Die Hangbrücke bleibt damit in beiden Richtungen auf jeweils einer Fahrspur befahrbar. Zur Sicherheit aller gilt Tempo 30.

Linienbusse bekommen in den Zufahrtsbereichen der Baustelle jeweils eine eigene Spur - in Richtung Klosterneuburg ab dem Nußdorfer Platz, in Richtung Wien ab der Haltestelle Johann-Strauß-Gasse.