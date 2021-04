Heiligenstädter Brücke erhält seperate Radspur

Ein zusätzlicher Fuß- und Radwegsteg neben der Heiligenstädter Brücke wird ab Mai gebaut. Für Autofahrer gibt es keine Einschränkungen, Radfahrer haben Ausweichmöglichkeiten.

Zwischen 1959 und 1961 wurde die Heiligenstädter Brücke als Stahlbetonbrücke neu gebaut. Sie überquert den Donaukanal in Wien und verbindet den 19. und den 20. Bezirk. Sie verbindet die Gunoldstraße in Döbling und die Lorenz-Müller-Gasse in der Brigittenau. Aufgrund der Verbindung zur Donaukanal Straße (B 227) ist die Heiligenstädter Brücke eine stark befahrene Verkehrsrelation.