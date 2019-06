Heidi Klum war an ihrem Geburtstag in Wien

Wer am Samstag in Wien Heidi Klum über den Weg gelaufen ist, brauchte nicht überrascht sein. Sie begleitete nämlich ihren Verlobten Tom Kaulitz mit seiner Band Tokio Hotel.

Heidi Klum hat ihren Geburtstag am gestrigen Samstag in Wien verbracht, wo ihr Verlobter Tom Kaulitz mit Tokio Hotel ein Konzert im Gasometer gab. Zuvor sollten die Musiker sich mit ihren Handabdrücken am “tipp3 Walk of Stars” verewigen. Überraschend tauchte auch die deutsche Model-Ikone auf, filmte das Geschehen und postete es umgehend auf Twitter, bevor sie für ein Foto mit der Band posierte.