Hehlerei im Bezirk Korneuburg: Polizei fahndet mit Foto

Die Polizei Niederösterreich sucht einen jungen Mann, der in Gerasdorf bei Wien einen gestohlenen Pkw verkauft haben soll. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Ein unbekannter Täter hat am 27. März 2019, gegen 18.35 Uhr, in einer Tiefgarage in Gerasdorf bei Wien einen im Februar 2019 in Slowenien gestohlenen Pkw an einen Mann um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag verkauft.