Heftige Niederschläge: Noch mehr Regen und Schnee laut ZAMG in Sicht

Für Sonntag gibt die ZAMG erneut eine rote Wetterwarnung im Westen und Süden Österreichs aus, denn die nächste Regen- und Schneefront rollt an.

ZAMG sagt nächste Regen- und Schneefront voraus

Der November verläuft im Süden Österreichs weiterhin extrem feucht. In der ersten Monatshälfte gab es stellenweise schon zwei bis drei Mal so viel Niederschlag wie in einem durchschnittlichen gesamten November. So wurden in Lienz in Osttirol bereits 280 Millimeter gemessen, im vieljährigen Mittel sind es hier im gesamten Monat 71 Millimeter. Spittal an der Drau meldete 370 Millimeter, im vieljährigen Mittel sind es nur 93 Millimeter.