Heftige Kritik an Vorwurf von Stocker gegen "profil-Journalisten

Von Interessensvertretern und dem Nachrichtenmagazin "profil" gab es es Kritik an ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker, der einem "profil"-Journalisten vorwarf, unobjektiv über Johanna Mikl-Leitner zu berichten.

Stockers Aussagen bezogen sich auf ORF III-Sendung

Stockers in einer Aussendung am Dienstag getätigte Aussagen bezogen sich auf eine ORF III-Sendung, in der sämtliche niederösterreichische Landtagsparteien einem Faktencheck unterzogen werden. Dass im Falle der ÖVP der "profil"-Journalist Jakob Winter, Leiter des Faktencheck-Teams des Nachrichtenmagazins, zu Wort kam, störte Stocker. Er verwies auf dessen frühere Tätigkeit als Landessekretär bei der Sozialistischen Jugend, warf ihm vor, Mikl-Leitner "unreflektiert" zu kritisieren und ortete einen Widerspruch zur "notwendigen Objektivität".

Presseclub Concordia wies Angriffe auf "profil"-Journalisten zurück

Stocker sprach von "Hetzjagd" im Land

Stocker kritisierte in seiner Aussendung nicht nur den "profil"-Journalisten, sondern sprach von einer "Hetzjagd" im Land: "Jede und jeder in diesem Land soll eingeschüchtert werden, kein einziges sachliches Wort über die ÖVP zu verlieren - wer einen ÖVP-Politiker in einem sachlichen Beitrag bringt, wird auf Twitter und in einschlägigen Medien diskreditiert."