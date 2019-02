Heckenbrand löste Feuerwehreinsatz in NÖ aus

Eine brennende Mülltonne wurde in einem Siedlungsgebiet in Jettsdorf von der Feuerwehr am Dienstag rechtzeitig gelöscht, bevor das Feuer auf eine Gartenhütte übergreifen konnte.

Gerade noch rechtzeitig konnten die Feuerwehren Grafenwörth und Jettsdorf am Dienstag einen Heckenbrand unter Kontrolle bringen. Nur wenige Augenblicke später und das Feuer hätte auf eine Gartenhütte übergegriffen.

Gartenhütte bei Brandeinsatz in Jettsdorf gerettet Kurz nach 12.00 Uhr bemerkten aufmerksame Anrainer am 26. März 2019 einen beginnenden Heckenbrand in einem Siedlungsgebiet in Jettsdorf. Der Besitzer des Hauses war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause.

Aus ungeklärter Ursache fing eine Mülltonne Feuer, welches sich rasch auf eine Hecke Richtung Gartenhütte ausbreitete. Mittels Schnellangriffseinrichtung wurde ein Löschangriff gestartet und der Brand erfolgreich gestoppt. Nach umfassenden Nachlöscharbeiten und einer Kontrolle der Umgebung konnten die Feuerwehren wieder einrücken.