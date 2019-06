Haushaltsenergie um 4,7 Prozent teurer

Aus einer berechnung des Energiepreisindex geht hervor, dass die Preise für Haushaltsenergie im April um 4,9 Prozent höher als im Vorjahr waren.

Heimische Treibstoffpreise liegen relativ günstig

"Das Thema Treibstoffpreise ist gerade zu Beginn der Reisezeit für viele Haushalte interessant. Der Vergleich unter den beliebtesten Autoreisezielen der Österreicher zeigt, dass die heimischen Treibstoffpreise relativ günstig liegen", so Traupmann. Am teuersten ist Super Benzin mit 1,61 Euro pro Liter in Italien. In Österreich zahlt der Verbraucher aktuell im Mittel 1,27 Euro je Liter (Stand 10. Juni). "Der Preisunterschied einer 50 Liter Tankfüllung Super Benzin zwischen Italien und Österreich beträgt daher rund 17 Euro", so Traupmann.