Hausbesitzer bemerkte Einbruch dank Videoüberwachung: Trio in NÖ gefasst

Auf frischer Tat ist am Dienstag ein Einbrechertrio in Enzenreith im Bezirk Neunkirchen festgenommen worden.

Die Männer im Alter von 24, 40 und 41 Jahren waren nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Der Besitzer hatte die Tat aufgrund einer Videoüberwachung bemerkt und per Notruf die Anzeige erstattet. Bezirkskräfte, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) und Polizeidiensthund "Nox vom Saggautal" rückten aus.

Die slowakischen Staatsbürger waren in den Vormittagsstunden mit einem Pkw nach Österreich eingereist. Gegen 13.00 Uhr überstiegen die Beschuldigten die Umfriedung eines Hauses in Enzenreith und rissen bei einem ebenerdig gelegen Fenster die Vergitterung aus dem Rahmen, berichtete die Polizei. In weiterer Folge stiegen sie ins Objekt ein und durchsuchten die Räume.

Polizeihund "Nox vom Saggautal" half bei Festnahmen

Bei der Durchsuchung des Objekts durch "Nox vom Saggautal" samt Diensthundeführer und die SIG wurden die beiden weiteren Beschuldigten festgenommen. Die Männer sind laut Polizei zum Teil in Österreich bereits einschlägig vorbestraft und wurden in ihrer Heimat auch schon wegen Einbruchsdiebstahls zu Haftstrafen verurteilt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des Trios in die Justizanstalt Wiener Neustadt an.