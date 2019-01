Haus des Meeres Wien: Grüne Meeresschildkröte "Puppi" hat neuen Paten

Der Reiseveranstalter ETI (Express Tracel International) hat die Patenschaft für die Grüne Meeresschildkröte "Puppi" im Wiener Haus des Meeres übernommen.

Mit der Patenschaft von Puppi will ETI sich für den Umwelt- und Artenschutz einsetzen und dem Grauen, das in den Meeren geschieht, sei es der Plastikmüll, der achtlos und nicht fachgerecht entsorgt, sprich in die Meere gekippt wird, sei es dem unerlaubten Fischfang sowie all den weiteren Untaten ein „Gesicht geben“. Martin Hafner, Geschäftsführer von ETI: „Schließlich haben wir alle die Pflicht, diese Welt für unsere Kinder und Enkelkinder in einem lebenswerten Zustand zu hinterlassen!“