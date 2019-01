Haus des Meeres in Wien: Trotz Hitze und Bauarbeiten erneut ein Rekordjahr

Die Besucher des Wiener Haus des Meeres ließen sich weder vom Hitzesommer 2018 noch von den Gebäude-Bauarbeiten abhalten: Mit mehr als 642.000 Eintritten konnte ein weiteres Erfolgsjahr verzeichnet werden.

Der Hitzesommer 2018 und die Bauarbeiten am bzw. vor dem Gebäude haben das Interesse der Besucher am Wiener Haus des Meeres nicht gedämpft: 2018 wurde erneut ein Rekordjahr verzeichnet – zum immerhin zwölften Mal in Folge, wie der in einem ehemaligen Flakturm untergebrachte Aqua-Terra-Zoo am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden im Vorjahr mehr als 642.000 Eintritte registriert.