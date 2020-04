Das Wiener Haus des Meeres sperrt am 29. Mai wieder auf.

Haus des Meeres in Wien öffnet nach Corona-Zwangspause am 29. Mai

Am 29. Mai wird auch das Haus des Meeres wieder aufsperren, teilte Michael Mitic, Geschäftsführer des Wiener Unterwasserzoos, am Mittwoch per Aussendung mit. Ab sofort können Online-Tickets erworben werden, hieß es.

Der Aqua-Terra-Zoo, der laut eigenen Angaben keinerlei Zuschüsse von der öffentlichen Hand erhält, befindet sich durch die Corona-bedingte Schließung in finanziellen Schwierigkeiten. Mittlerweile hätten sich Kosten von mehr als 600.000 Euro angesammelt, so Mitic. Das Haus des Meeres bittet deshalb seit einiger Zeit um Spenden. Inzwischen seien 70.000 Euro zusammengekommen, freute sich der Geschäftsführer.