Haus des Meeres in Wien eröffnet neue Abteilung für tropische Meerestiere

Im Haus des Meeres in Wien wurde nun eine neue Abteilung für tropische Meerestiere, bestehend aus vierzehn miteinander verbundenen Aquarien, eröffnet.

Das Größte erlaubt eine Rundumsicht in ein beinahe drei Meter tiefes künstliches Korallenriff. Es wird von Rifffischen, wie dem Napoleon-Lippfisch, Blaupunkt-Stachelrochen, Füsilieren, Blaustreifen-Schnappern und Einhorn-Doktorfischen bewohnt. Aber der Star für unsere Besucher wird wohl Riffhaibaby “Jacek” werden. Er ist der erste Nachwuchs unserer Schwarzspitzen-Riffhaie, den wir auf Grund der Seltenheit so eines Nachzuchterfolges nun nicht ganz ohne Stolz erstmals öffentlich präsentieren.

Gleich daneben befinden sich zwei breite Pultaquarien mit schrägen Frontscheiben, durch die man den Meeresboden eines Mangrovenwalds und eines Korallenriffs genau beobachten kann. Auf diesen Sandböden leben oft übersehene Tiere, wie die am Schirm aufliegenden Mangrovenquallen, Fledermausfische, Seehasen, Leierfische und Knallkrebse mit ihren symbiontischen Partnergrundeln. Dabei gräbt der kleine Krebs die gemeinsame Wohnröhre in den Sand während die Grundel Wache hält. Bei Gefahr flüchten sie gemeinsam in den schützenden Bau.

Hoch oben im siebenten Stock ist bereits das Plateau zu erkennen, auf dem ein rundum aus Glas bestehendes Aquarium realisiert werden soll – ein vermutlich weltweites Unikat, wie Six betonte. Probleme bereitet das geplante Tropenhaus, das vom neunten bis in den elften Stock reichen wird. Dafür möchte man die Glasfassade um zusätzliche 83 Zentimeter erhöhen, was momentan jedoch noch an einer Genehmigung durch die MA 19 scheitere. Bis Mai oder Juni soll die Außenfassade fertig sein.