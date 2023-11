"Haus der Wirtschaft": Wirtschaftskammer kauft Immobilie in Brüssel

Um ihre Präsenz in Brüssel zu verstärken, hat die Wirtschaftskammer (WKÖ) eine Immobilie im Europaviertel der belgischen Hauptstadt erworben.

Wirtschaftskammer baut EU-Präsenz in Brüssel aus

"Europa wird für unsere Unternehmen immer wichtiger. Ein substanzieller Teil unserer Wirtschaftsgesetzgebung hat den Ursprung in der EU", so die Wirtschaftskammer in einer Stellungnahme. "Die große Komplexität des EU-Regelungsumfelds sowie die Tatsache, dass - anders als in Österreich - die WKÖ auf EU-Ebene kein gesetzlich verankertes Begutachtungsrecht hat und somit im starken Wettbewerb mit zahlreichen anderen Interessenvertretern und Lobbyisten steht, machen es notwendig, die Einflussmöglichkeiten im Zuge des europäischen Gesetzgebungsprozesses verstärkt zu nutzen."