Haus der Geschichte in Wien zählte 116.159 Besucher

Das neue Haus der Geschichte Österreich in Wien wurde in seinem ersten Jahr gut besucht. Über 100.000 Gäste verzeichnete das hdgö, der Großteil davon kam aus Österreich.

116.159 Menschen besuchten das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) im ersten Jahr seines Bestehens, wie das Zeitgeschichte-Museum in der Neuen Burg am Wiener Heldenplatz mitteilte. Neben 80.685 Besuchern aus Österreich zog das Museum seit der Eröffnung 33.689 Menschen aus dem Ausland an. Der Rest auf die Gesamtbesucherzahl konnte nicht eindeutig zugewiesen werden.