Haus der Geschichte bietet virtuelle Reise durch den Kontinent der Diktaturen an

Neues Online-Tool zur Lage Europas 1918-1945: Eine Tour de Force durch die Diktaturen Europas bietet das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) mit einer neuen Internetanwendung.

Haus der Geschichte: Online-Tool erlaubt Rückschlüsse auf aktuelle Politik

Es gehe aber auch um Rückschlüsse auf die aktuelle Lage, wie Osteuropaexperte Paul Lendvai bei der Präsentation am Montag deutlich machte: "Es ist auch heute leider so, dass man unterschätzt, was in Ost- und Mitteleuropa passiert."