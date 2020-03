Hauptbahnhof gesperrt: Bombendrohung in St. Pölten

Ein unbekannter Mann gab am Dienstagnachmittag in St. Pölten an, am Hauptbahnhof Bomben gelegt zu haben. Es waren keine Zugfahrten möglich, der Fernreiseverkehr wurde umgeleitet. Die Polizei sucht nach dem Mann.

Nach einer Bombendrohung ist der Hauptbahnhof St. Pölten am Dienstagnachmittag gesperrt worden. Eine 58-jährige Reisende gab nach Polizeiangaben zu Protokoll, dass ein Mann in ihrer Gegenwart gesagt habe, er sei "der Bombenleger". Das Areal wurde gesperrt, nach einem verdächtigen Gegenstand wurde gesucht. Zugfahrten waren laut ÖBB nicht möglich, der Fernreiseverkehr wurde umgeleitet.

Polizei NÖ suchte nach Verdächtigen

Die 58-Jährige erstattete kurz nach 13.30 Uhr auf der Polizeiinspektion St. Pölten-Bahnhof Anzeige. Der Mann habe nicht gesagt, wo er die Bombe am Bahnhof platzierte, teilte die Frau dort mit.

Bombendrohung am Bahnhof St. Pölten

Zugverkehr eingestellt/Bahnhof gesperrt unser Kolleginnen und Kollegen sind vor Ort.



Weiter Information unter: https://t.co/0RUo1KYgXd — Polizei NÖ (@LPDnoe) March 3, 2020

Die Suche nach dem Verdächtigen war am Dienstagnachmittag im Gange. Es handelt sich um einen etwa 35 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann mit roten Haaren. Er trug laut Personenbeschreibung eine graue Jogginghose, eine schwarze Weste sowie eine schwarze Kappe.