Hauptanmeldezeit für Kindergärten in Wien startet am 1. November

Am 1. November startet die Hauptanmeldezeit für die städtischen Kindergärten in Wien. Wer für das Kindergartenjahr 2022/23 einen Platz sucht, kann sich im November und Dezember anmelden.

Die Anmeldung ist online unter www.kindergaerten.wien.at möglich. Alternativ kann das Anmeldeformular auch unter +43 1 277 55 55 angefordert werden. Das ausgefüllte Formular kann in den Servicestellen der Stadt Wien – Kindergärten in den Briefkasten eingeworfen werden. Auch eine Zusendung per E-Mail, Fax oder Post an eine Servicestelle der Stadt Wien – Kindergärten ist möglich.