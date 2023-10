Hatte 37 Menschen an Bord: Reisebus stürzte fast über Hang in Steiermark

In Frauental an der Laßnitz (Bezirk Deutschlandsberg) ist am Mittwoch beinahe ein Reisebus mit 37 Insassen über einen Hang abgestürzt.

Dies teilten der Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg und die Landespolizeidirektion Steiermark in Aussendungen am Donnerstag mit. Bei einer Begegnung mit einem Auto war der Reisebus zu weit an den rechten Straßenrand und dann in eine Schieflage geraten. Die 37 Passagiere konnten dadurch vorerst nicht aussteigen.

Businsassen in Steiermark unverletzt

Die Feuerwehren Deutschlandsberg, Frauental und Schamberg öffneten schließlich die verkeilte Tür und die Fahrgäste konnten ins Freie. Mit Sonderfahrzeugen wurde dann auch der Bus geborgen. Auch das Rote Kreuz, ein Notarzt und die Polizei waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.