Hass und Gewalt im Internet: Kinder werden oft allein gelassen

Kinder und Jugendliche werden im Internet oft Opfer von Hass und Gewalt. Mit diesen Problemen werden sie jedoch oft allein gelassen.

Informationsoffensive und Weiterbildungsmaßnahmen gefordert

Mit dem Gesetzespaket zu Hass im Netz habe die Politik im vergangenen Jahr zwar einen wichtigen ersten Schritt gesetzt, "doch Gesetze bieten nur dann wirklich Schutz, wenn sie auch in der Praxis Anwendung finden. Hier braucht es eine breite Informationsoffensive, damit die Gesetze wirksam werden können, und Weiterbildungsmaßnahmen für Polizei und Gerichte", so Grabner am Montag in einer Aussendung.