Hartberg gegen Rapid Wien: Die Stimmen zum Spiel

Erst nach der Pause konnte Rapid Wien am Dienstag in Hartberg seine Klasse zeigen. Nach dem Pausenstand von 1:1 gelang den Grün-Weißen noch ein 4:2-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten.

Wenig ist bei Rapid Wien beim Gastspiel in Hartberg am Dienstagabend in der ersten Hälfte zusammengelaufen. Das kam auch deswegen, weil die Grün-Weißen sich laut Trainer Dietmar Kühbauer selbst zu wenig bewegten. “Wir haben sehr statisch gespielt”, sagte Kühbauer. Nach der Pause holten seine Männer aber noch einen 4:2-Erfolg heraus und damit den vierten Sieg in fünf Spielen nach der Punkteteilung.