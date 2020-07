Hartberg besiegt Austria Wien: Die Stimmen zum Spiel

Der TSV Hartberg hat am Samstag mit 3:2 gegen die Wiener Austria gewonnen. Hier die Stimmen zum Spiel.

Christian Ilzer (Austria-Trainer): "Es ist Halbzeit im Duell. Wir hätten uns das anders vorgestellt. Aber es gibt keinen Grund, den Kopf in Sand zu stecken. Wir müssen zumindest zwei Tore schießen und müssen wesentlich konsequenter verteidigen. Volle Attacke, aber auch mit Intelligenz. Man hat gemerkt, dass wir eine mentale Müdigkeit gehabt haben. Wir waren in der ersten Hälfte zu wenig präzise, sind zu wenig gefährlich vors Tor gekommen. Das war in der zweiten Hälfte wesentlich besser."