Haris Tabakovic verlässt Austria Wien

Der Wechsel von Austria Wien-Torjäger Haris Tabakovic nach Deutschland ist fix. Möglich macht dies eine Ausstiegsklausel.

Wie Austria Wien am Dienstag mitteilte, wechselt Haris Tabakovic mit sofortiger Wirkung zum deutschen Fußball-Zweitligisten Hertha BSC. Bei den Berlinern unterschreibt der 29-Jährige einen Vertrag bis 2026. Tabakovic fehlt den Veilchen bereits am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation in Banja Luka. Im Hinspiel hatte er den Siegestreffer (1:0) erzielt.