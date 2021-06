Hard Rock Cafe wird 50: Burger beim Fest um 71 Cent

Das Hard Rock Cafe wird 50 Jahre alt. Auch in Wien wird gefeiert: mit Burger um 71 Cent. Eine Reservierung ist notwendig.

Am 14. Juni 2021 feiert das Hard Rock Cafe seinen 50. Geburtstag. Das wird auch in Wien gefeiert. Von 11.30 bis 12.30 Uhr und von 17 bis 18 Uhr gibt es deshalb den HRC'S Country Burger zum "1971er-Ursprungspreis". Dieser lag bei 71 Cent. Außerdem wird es am Nachmittag zusätzlich Cup & Cake geben. Damit sind ein Stück Kuchen und ein Glas Sekt gratis für jeden Gast gemeint. Für die Feierlichkeiten ist eine Tischreservierung notwendig.