Hard Rock Café Vienna lockt mit Specials zum St. Patrick's Day

Im Hard Rock Café Vienna wird der St. Patrick's Day mit kulinarischen Specials, irischer Live-Musik und exklusiven Getränkeangeboten gefeiert.

Am 17. März feiern die Iren den St. Patrick’s Day. Mit grünen Kleeblättern und viel Guinness gedenkt das ganze Land an diesem Tag Bischof Patricius, so sein lateinischer Name, der im 5. Jahrhundert lebte und der Schutzpatron Irlands ist.