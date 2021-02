Hard Rock Cafe Vienna bietet Valentinstags-Menü als Take Away

Das Hard Rock Cafe versorgt am Valentinstags-Wochenende alle Verliebten mit besonderen 3-Gänge-Menüs inklusive süßer Überraschung als Take Away. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

"All you need is love", sangen schon die Beatles - das Hard Rock Cafe macht daraus "All you need is love and good food" und bietet zum Valentinstag ganz besondere Menüs.