Happy und Felice: Zwergseidenaffen im Tiergarten Schönbrunn bekamen Zwillinge

Zu Jahresbeginn haben die Zwergseidenaffen im Tiergarten Schönbrunn Zwillinge bekommen. Happy und Felice sind bereits für die Besucher zu sehen.

Die Zwergseidenaffen im Tiergarten Schönbrunn haben bereits zu Jahresbeginn Zwillinge bekommen. Happy und Felice springen bereits aufgeweckt durch die Anlage und sind für die Besucher zu sehen. Sie sind selbstständig unterwegs und werden kaum noch gesäugt, berichtete der Tiergarten in einer Aussendung am Dienstag.

Happy und Felice waren Neujahrsbabys

Damit es mit dem Nachwuchs klappte, bedurfte es ungewöhnlicher Mittel. Denn die Zwergseidenaffen Timida und Goliath lebten eigentlich in einer Wohngemeinschaft mit Springtamarinen. Aber bei der Paarbindung der jungen Affen störten die aufgeweckten Mitbewohner. Deshalb wurden die beiden auf “Liebesurlaub” in eine Anlage hinter den Kulissen geschickt. Und prompt hat es mit Nachwuchs geklappt: “Bereits am 1. Jänner sind Jungtiere zur Welt gekommen. Bei der Geburt waren sie nur daumengroß und etwa 15 Gramm schwer. Zwergseidenaffen sind die kleinsten Trockennasenaffen. Selbst ausgewachsen wiegen sie nur 120 Gramm”, sagte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.