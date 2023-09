Happy Birthday: Google feiert 25. Geburtstag

Das Tech-Unternehmen rund um die beliebte Suchmaschine Google feiert am 4. September 2023 sein 25-jähriges Bestehen.

Ein Vierteljahrhundert ist es her, seit das Tech-Unternehmen Google gegründet wurde. Das Unternehmen Google Inc. wurde offiziell am 4. September 1998 gegründet. Google selbst feiert den eigenen Geburtstag aber stehts am 27. September.