Handyverbot: Lehrer dagegen, aber für Konsequenzen bei Regelverstoß

In Österreich kann die Lehrervertretung mit der Idee eines Handyverbots nichts anfangen, sie fordert aber mehr rechtliche Möglichkeiten bei Regelverstößen.

Schulgemeinschaftsausschuss legt individuell Regeln für Umgang mit Handys fest

Derzeit legt der Schulgemeinschaftsausschuss (Schüler-, Eltern- und Lehrervertretung) an jedem Standort individuell in der Hausordnung die Regeln für den Umgang mit Mobiltelefonen fest. An manchen Schulen müssten diese etwa während der Unterrichtszeit im Spind eingesperrt oder an einem anderen sicheren Ort verwahrt werden, schildert der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger (FCG) im Gespräch mit der APA. In der Praxis komme es dennoch zu Störungen und Ablenkungen im Unterricht durch Handys, Phänomene wie Mobbing und Gewalt seien in dem Zusammenhang auch in Österreich ein Thema.