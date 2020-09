Handyrechnung: Mit Jahrestarifen Geld sparen

Ein Jahr lang nicht mehr über die Kosten seines Handytarifes nachdenken – das können Kunden mit einem sogenannten "Jahrestarif". Der entlastet nicht nur die persönliche To-Do-Liste, sondern auch das Börserl.

Jahrestarife sind keine neue Erfindung, aber vielen Konsumenten noch nicht geläufig. Dabei bieten sie viele Vorteile und sollten bei der Wahl des Mobilfunktarifes unbedingt berücksichtigt werden: "Aktuell sind 13 Jahrestarife am Markt. Trotz der eher geringen Anzahl sind diese Tarife aber in 28,3 Prozent der Berechnungen der Nutzer auf unserem Vergleichsportal die günstigste Wahl. Konkret lassen sich damit – im Vergleich zu Tarifen mit monatlicher Abrechnung – bei gleicher Leistung bis zu rund 50 Euro auf zwei Jahre einsparen. Das entspricht immerhin zwei durchschnittlichen Monatsgebühren", so Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at.