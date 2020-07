Handy-Suchspiel "NDQUEST": Neue Handy-App lotst zu Naturdenkmälern in Wien

Das neue Handy-Suchspiel "NDQUEST" lotst zu Naturdenkmälern in Wien. Es ist kostenlos und funktioniert auch ohne Download.

Mehr als 400 Naturdenkmäler gibt es in Wien. Die geschützten Bäume, Alleen, Gewässer oder Landschaftsformationen prägen oft das Bild des Grätzels, in dem sie zu finden sind. Jetzt lotst das Handy-Suchspiel "NDQUEST" zu den Naturjuwelen, die sich oft direkt vor der Haustüre, in Vorgärten, Innenhöfen oder Parkanlagen befinden. Entwickelt wurde die App vom Gregor Mendel Institut der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien.